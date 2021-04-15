Палмейрас сенсаційно програв Суперкубок Південної Америки – екс-зірка Шахтаря і воротар зганьбились у серії пенальті
Палмейрас не зміг додати до клубного музею Суперкубок Південної Америки.
Рекопа Південної Америки
Палмейрас – Дефенса і Хустісія – 1:2 (3:4 в серії пенальті; перший матч – 2:1)
Голи: Вейга, 22 (пен.) – Ромеро, 30, Бенітес, 90+3
Вилучення: Вінья, 68 – Ромеро, 98
Нереалізований пенальті: Гомес, 100 (П)
Переможець Копа Лібертадорес мав перевагу після гостьової звитяги і впевнено розпочав домашній поєдинок – Вейга реалізував пенальті. Ромеро хутко один гол відіграв, тому камбек Дефенси і Хустісії виглядав цілком реальним.
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В середині другого тайму завдання аргентинців стало значно простішим. Матіас Вінья ногою вдарив суперника по голові – пряма червона картка. Бенітесу вдалося перевести гру в овертайм аж на 90+3 хвилині. Лівий латераль "яструбів" потужним ударом з-за меж карного майданчика "прошив" руки Вевертона. На 98 хвилині становище Дефенси і Хустісії здавалося критичним. Палмейрас заробив пенальті, а Бенітеса вигнали з поля через суперечки з арбітром. Втім, голкіпер Езекієль Унсаїн відбив слабкий удар Гомеса, довівши справу до серії пенальті.
Аргентинці били з "позначки" безпомилково, натомість у складі Палмс знайшлися два "снайпери". Екс-форвард Шахтаря Луїс Адріано поцілив у стійку, а воротар Вевертон запустив м'яч у небеса. 3:4 – Дефенса і Хустісія додала до Копи Судамерікана ще один престижний трофей.
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