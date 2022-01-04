Колишній нападник "гірників" Луїс Адріано має вже не перший конфлікт на батьківщині.

34-річний форвард, найімовірніше, більше не гратиме за Палмейрас, повідомляє Globo. Керівництво разом із головним тренером Абелем Феррейрою не розраховують на Адріано.

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Клуб вже повідомив гравцеві, що він не входить у плани на сезон. "Зелено-білі" кинуть всі сили, щоб продати нападника, а якщо їм не вдасться, то розглядатимуть можливість дострокового розірвання контракту, адже він має один із найбільших контрактів у команді. Раніше Луїс конфліктував з фанатами.

Колишній нападник Шахтаря виступає за Палмейрас з 2019-го. Минулого сезону Луїс Адріано взяв участь у 37 матчах, у яких віддав 5 результативних передач та забив стільки ж м'ячів.

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