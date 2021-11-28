Палмейрас – Фламенго – 2:1 – відео голів та щирих емоцій фіналу Кубка Лібертадорес-2021
Палмейрас та Фламенго зустрічались у найважливішому поєдинку клубного футболу Південної Америки. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
Кубок Лібертадорес-2021, фінал
Палмейрас – Фламенго – 2:1
Голи: Вейга, 5, Дейверсон, 95 – Барбоза, 72
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Попри статус аутсайдера матчу, Палмейрас швидко відкрив рахунок завдяки удару Вейги, який замкнув простріл з правого флангу.
Лише у другій половині зустрічі номінальні гості зуміли відігратись і перевести поєдинок у овертайм. Вирішальний гол футболісти Фламенго самі "привезли" на свої ворота. Після обрізки Дейверсон вибіг на побачення з глокіпером та легко розібрався у ситуації.
Варто відзначити, що Палмейрас здобув другий поспіль титул Кубка Лібертадорес.
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