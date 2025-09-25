Коул Палмер не зможе використовувати свою торгову марку для продажу вина.

Коул Палмер програв суперечку з виноградником Шато Пальмер і більше не зможе використовувати торгову марку Cold Palmer для продажу вина. Французький виноградник Шато Пальмер (Château Palmer) подав на гравця Челсі до суду і виграв справу.

Мудрик дуже постраждав через "інсайд" про перехід у новий спорт – представники футболіста про реакцію українця

За даними The Sun, французи здобули перемогу в суперечці, і стороні Палмера довелося виключити вино зі списку товарів, які він сподівається продавати під своїм брендом. Юридична команда футболіста внесла поправки в документи Відомства з інтелектуальної власності, щоб запобігти конфлікту.

Коул вибрав назву марки Cold Palmer через манеру святкувати голи потиранням плечей, ніби він змерз.

"Мельдоній – чудовий препарат": Мудрик чекає на бан, Усик готовий до бою – інтерв’ю з професором і знавцем допінгу