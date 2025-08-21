Палмер потрапив в абсурдну судову тяганину – зірка Челсі бореться з французьким виноробом за власне ім'я
Півзахисник Челсі Колу Палмер став фігурантом скандалу щодо власного бренду.
Коул Палмер опинився в епіцентрі несподіваного юридичного конфлікту. Як повідомляє The Sun, півзахисник Челсі та збірної Англії намагається запатентувати власну торгову марку "Cold Palmer", пов’язану з його популярним "ice cold" святкуванням голів.
Челсі хайпує з Трампом: Палмер розгублений, Кукурелья наляканий
Футболіст планував використовувати цей бренд для виробництва широкої лінійки продукції – від косметики й одягу до алкогольних напоїв. У документах, поданих в Управління інтелектуальної власності Великої Британії, навіть фігурують вина, лікери та енергетики з низьким вмістом алкоголю.
Саме ця частина заявки привернула увагу французької виноробні Chateau Palmer, що розташована в регіоні Бордо. Підприємство, засноване ще у 1814 році британським офіцером Чарльзом Палмером, вимагає заблокувати реєстрацію бренду футболіста.
Тепер справу розглядатимуть юристи урядового відомства, які заслухають аргументи обох сторін і винесуть остаточне рішення.
Манчестер Сіті хоче повернути Палмера – Гвардіола готується викласти рекордні 170 мільйонів