Коул Палмер опинився в епіцентрі несподіваного юридичного конфлікту. Як повідомляє The Sun, півзахисник Челсі та збірної Англії намагається запатентувати власну торгову марку "Cold Palmer", пов’язану з його популярним "ice cold" святкуванням голів.

Футболіст планував використовувати цей бренд для виробництва широкої лінійки продукції – від косметики й одягу до алкогольних напоїв. У документах, поданих в Управління інтелектуальної власності Великої Британії, навіть фігурують вина, лікери та енергетики з низьким вмістом алкоголю.

Саме ця частина заявки привернула увагу французької виноробні Chateau Palmer, що розташована в регіоні Бордо. Підприємство, засноване ще у 1814 році британським офіцером Чарльзом Палмером, вимагає заблокувати реєстрацію бренду футболіста.

Тепер справу розглядатимуть юристи урядового відомства, які заслухають аргументи обох сторін і винесуть остаточне рішення.

