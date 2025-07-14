Палмер отримав "Золотий м'яч", зірка Реала став найкращим бомбардиром – ФІФА вручила головні нагороди Клубного ЧС
ФІФА підбила підсумки Клубного чемпіонату світу-2025, роздавши індивідуальні нагороди гравцям.
Після дублю в фіналі проти ПСЖ Коул Палмер був визнаний найкращим гравцем Клубного ЧС-2025. За це зірка Челсі отримав "Золотий м'яч" турніру. Про це повідомляє прес-служба ФІФА.
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Друге місце посів лідер ПСЖ Вітінья, а "Бронзовий м'яч" отримав ще один гравець Челсі – Мойзес Кайседо.
Найкращим бомбардиром Клубного чемпіонату світу став Гонсало Гарсія. В активі молодого нападника Реала 4 м'ячі на турнірі.
"Золоту рукавичку" отримав Роберт Санчес з Челсі, а приз найкращому молодому гравцю – Дезіре Дуе з ПСЖ. Також нагороду за фейр-плей було віддано Баварії.
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