"Я хотів би закликати УЄФА і ФІФА зробити крок вперед і скасувати або призупинити членство Росії у своїх організаціях. У 70-х роках ПАР була виключена з ФІФА за політику апартеїду, а Росію треба виключити за політику геноциду українців і криваву війну, яку вони розв’язали на нашій Батьківщині.

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Спорт завжди використовувався росіянами, як пропаганда своєї ідеології. Якщо ця ідеологія сьогодні загрожує мирному співіснуванню, Росію потрібно повністю ізолювати, поки вона не змінить свою політику знищення всього живого. Клубу і всім українцям потрібен мир, треба зупинити цю божевільну війну. Українці воюють, і весь світ побачив, що в ці дні ми захищаємо не лише свою свободу та незалежність, а й свободу та цінності демократичного світу.

Однак єдиний спосіб перемогти російську агресію – це об’єднати наші зусилля. Необхідно посилити санкції проти Росії в усіх можливих напрямах. Важливо обмежити ресурсні та інформаційні можливості Росії, щоб вони відчували себе ізольованими й зупинилися", – цитує Палкіна Reuters.

Нагадаємо, рішенням двох футбольних організацій російські клуби та збірна були відсторонені від міжнародних змагань, але РФС все ще є повноправним членом ФІФА та УЄФА.

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