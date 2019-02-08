Палкін зізнався, що Соломон був за крок від переходу в Манчестер Сіті

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, за яких обставин клуб підписав ізраїльського футболіста Манора Соломона.

"Манор фактично підписав контракт з Манчестер Сіті. Особистий контракт був готовий, але не вдалося домовитися з клубом, тому "містяни" відклали ці переговори.

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Ми намагалися виходити на футболіста ще рік тому, але там була реальна проблема з армією, бо Соломон ще не служив. Ми почекали рік-півтора і повернулися до переговорного процесу.

Щодо фінансів не було розбіжностей, ми домовилися швидко. Головне питання було з армією. Ми отримали впевненість, що проблем не виникне. Манор вже отримав відстрочку на рік. За словами агента, через 2-3 місяці він взагалі повинен звільнитися від армії.

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На зборах Соломон порадував нас своєю грою і самовіддачею. Ми впевнені, що він підсилить нас вже сьогодні. Марлос та інші досвідчені футболісти хорошої думки про нього. Подивіться, як він грає між лініями і взаємодіє з партнерами – здається, що він тут уже давно", – сказав Палкін в ефірі телеканалу "Футбол 1".