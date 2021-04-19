Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін поки не поспішає робити заяви щодо майбутнього Луїша Каштру у клубі.

"Чи можна вже говорити про майбутнє Каштру? Матч проти Динамо був останнім? Ні, рішення ще не ухвалене.

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Чи є шанси, що він залишиться? Шанси завжди є", – неоднозначно оцінив майбутнє Каштру у клубі Сергій Палкін в ефірі програми Великий Футбол.

Зауважимо, португальський фахівець очолив Шахтар влітку 2019-го. Серед найбільших досягнень Луїша варто згадати перемогу у Суперкубку України, чемпіонство УПЛ та півфінал Ліги Європи. Все це було у сезоні 2019/20.

У поточній кампанії "гірники" практично втратили шанси на чемпіонство після поразки від Динамо (0:1) у 22-му турі. Наразі відставання від киян складає 10 залікових балів.

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