"Ми підписали хорвата Джурасека, але зараз це, за великим рахунком, буде стовідсоткова українська команда. До початку чемпіонату ще місяць – може щось зміниться, але не думаю, що настільки. Сьогодні це українські футболісти. 10 випускників нашої академії було у складі. Час та ситуація вносять певні корективи у те, що ти робиш. Сьогодні так, а завтра побачимо.

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Наскільки Ракицький був близьким до Шахтаря? Ми мали певні контакти, але до конкретики не дійшли. Можливо, це був такий емоційний порив, коли він до нас приїхав із Зеніта, розірвав із ними стосунки, зіграв із нами благодійні матчі. Але ніяких переговорів особливо не було", – поділився Палкін в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ракицький розірвав контракт із Зенітом і став вільним агентом. 32-річного захисника чекали в Шахтарі, проте зрештою він підписав угоду з Адана Демірспором за схемою 1+1.

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