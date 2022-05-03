"Я переконаний, що футбол повернеться до Маріуполя. Більше того, мені здається, що один із перших матчів національної збірної ми повинні будемо провести в Маріуполі.

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Тому що це знаково, і це місто, як жодне інше, заслуговує на прийняття першого матчу збірної у звільненій Україні", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, збірна України розпочала свій збір у Словенії – підопічні Петракова готуються до матчу плей-офф за вихід на ЧС-2022 проти Шотландії.

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