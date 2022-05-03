Палкін запропонував несподівану локацію для першого матчу збірної України після війни
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вважає, що місто Марії має стати символічним місцем проведення поєдинку "синьо-жовтих" після нашої перемоги.
"Я переконаний, що футбол повернеться до Маріуполя. Більше того, мені здається, що один із перших матчів національної збірної ми повинні будемо провести в Маріуполі.
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Тому що це знаково, і це місто, як жодне інше, заслуговує на прийняття першого матчу збірної у звільненій Україні", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.
Нагадаємо, збірна України розпочала свій збір у Словенії – підопічні Петракова готуються до матчу плей-офф за вихід на ЧС-2022 проти Шотландії.
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