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Палкін заперечив, що відмовляв Спірідона від переходу в Динамо

15:15 - Читать на русском
Палкін заперечив, що відмовляв Спірідона від переходу в Динамо
Сергій Палкін / Фото ФК Шахтар

Спортивний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував чутки про свою розмову з екс-тренером "гірників" Олександром Спірідоном.

"Чи дзвонив я Спірідону, щоб застерегти його від переходу в Динамо? Ні, це не правда. Я ніколи не говорив на цю тему з Спірідоном.

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Куди і з ким йти – це його особиста справа. Мене хвилюють справи суто нашого клубу", – заявив Палкін в ефірі ТК Футбол.

У ЗМІ з'явилась інформація, що керівництво Шахтаря переконувало Олександра Спірідона не входити у тренерський штаб Мірчі Луческу в Динамо. Нагадаємо, обоє фахівців разом працювали на чолі "гірників".

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Теги
Мірча Мірча Луческу Динамо Динамо Шахтар Шахтар Сергій Палкін Олександр Олександр Спірідон
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