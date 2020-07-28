Палкін заперечив, що відмовляв Спірідона від переходу в Динамо

"Чи дзвонив я Спірідону, щоб застерегти його від переходу в Динамо? Ні, це не правда. Я ніколи не говорив на цю тему з Спірідоном.

Шахтар переконав Спірідона відмовитись від переходу в Динамо, – ЗМІ

Куди і з ким йти – це його особиста справа. Мене хвилюють справи суто нашого клубу", – заявив Палкін в ефірі ТК Футбол.

У ЗМІ з'явилась інформація, що керівництво Шахтаря переконувало Олександра Спірідона не входити у тренерський штаб Мірчі Луческу в Динамо. Нагадаємо, обоє фахівців разом працювали на чолі "гірників".

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