Журналіст каналів "Футбол" Ігор Бурбас поділився інсайдом щодо кіпера Ворскли Дмитра Різника, якого сватали до "гірників".

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"Різника у Шахтарі не буде. Цього літа так точно. Клуб не робив спроб його придбати. Чутки про нещодавні перемовини з Ворсклою безпідставні. Це мені особисто підтвердив гендиректор гірників Сергій Палкін", – написав Бурбас у Twitter.

Нагадаємо, Анатолій Трубін вилетів через травму меніска, тому у пресі почали обговорювати потенційний трансфер чемпіона світу U-20 Різника в Шахтар.

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