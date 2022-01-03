"У нас є просування у цьому напрямку. Знову заходить Металіст, серйозною бойовою одиницею став СК Дніпро-1, повертається Кривбас. Але все одно нам поки що далеко до рівня чемпіонату 2012-2013 років.

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Ще має бути великий шлях, але, головне, ми рухаємося у правильному напрямку. З кожним роком потроху, але покращення з'являються.

Що потрібно зробити, щоб збільшити інтерес уболівальників та повернути чемпіонат на рівень 2012 року? Це дуже складне та багатофакторне питання, яке лежить у площині економічного та політичного стану в країні, кількості грошей у футболі, інфраструктури, роботи з уболівальниками окремо взятого клубу, роботи самої асоціації щодо розвитку футболу в країні. Відповідь має бути багатофакторною, адже за кожним із цих напрямків сьогодні невеликі зрушення є. Повторюся: ми йдемо у правильному напрямку, але наскільки швидко задамо темп – інше питання", – цитує Палкіна офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, на зимову паузу Шахтар пішов на першій сходинці турнірної таблиці УПЛ, випереджаючи Динамо на два пункти.

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