"Віримо в те, що ми доб'ємо їх, повернемо Донбас та Крим. Просто тут питання часу.

Палкін: Я на росіян дивитися взагалі не можу – просто не переварюю їх

Так, знадобиться трохи більше часу, але з настроєм нашої армії, я запевняю вас, що ми можемо і до Москви дійти", – сказав Палкін у програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, українці вже 50-й день мужно захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

Росія напала на Україну: Шахтар продає зірок в АПЛ, збірна до важливих матчів хоче готуватися з чемпіонами світу (LIVE)