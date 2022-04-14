Палкін: Українська армія може до Москви дійти
10:06 - Читать на русском
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін впевнений у ЗСУ.
"Віримо в те, що ми доб'ємо їх, повернемо Донбас та Крим. Просто тут питання часу.
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Так, знадобиться трохи більше часу, але з настроєм нашої армії, я запевняю вас, що ми можемо і до Москви дійти", – сказав Палкін у програмі "Денисов Time".
Нагадаємо, українці вже 50-й день мужно захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.
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