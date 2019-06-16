Палкін: Україна U-20 продемонструвала свій знаменитий характер

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував перемогу збірної України U-20 на чемпіонаті світу-2019.

"Вітаю вихованців академії Шахтаря, всіх гравців і тренерів збірної України U-20 з чудовою перемогою у фіналі чемпіонату світу.

Україна U-20 – Південна Корея U-20 – 3:1 – відео голів та огляд матчу, в якому "синьо-жовті" стали чемпіонами світу

У вирішальному матчі наші хлопці, як і протягом усього турніру, продемонстрували високий рівень гри і свій знаменитий характер. Тільки так стають чемпіонами. Так виростають великі футболісти.

Це фантастичне досягнення для кожного гравця збірної і історичний успіх для всього українського футболу. Упевнений, у цього покоління попереду багато яскравих перемог і великих звершень", – написав Палкін у своєму Facebook.

Україна U-20 – Південна Корея U-20: українці – чемпіони світу 2019, Лунін, Супряга і Ко феєрять, Петраков всіх переграв