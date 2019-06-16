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Палкін: Україна U-20 продемонструвала свій знаменитий характер

08:25 296 Читать на русском
Палкін: Україна U-20 продемонструвала свій знаменитий характер
Сергій Палкін / ФК Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував перемогу збірної України U-20 на чемпіонаті світу-2019.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі
 
Лі Кан Ін 5’
5’ Лі Кан Ін
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі

"Вітаю вихованців академії Шахтаря, всіх гравців і тренерів збірної України U-20 з чудовою перемогою у фіналі чемпіонату світу.

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У вирішальному матчі наші хлопці, як і протягом усього турніру, продемонстрували високий рівень гри і свій знаменитий характер. Тільки так стають чемпіонами. Так виростають великі футболісти.

Це фантастичне досягнення для кожного гравця збірної і історичний успіх для всього українського футболу. Упевнений, у цього покоління попереду багато яскравих перемог і великих звершень", – написав Палкін у своєму Facebook.

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Україна U-20 Україна U-20 Україна U-20 - Південна Корея U-20 Сергій Палкін Чемпіонат світу U-20
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