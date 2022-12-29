"Якщо подивитися на статистику, то вона досить переконлива, але, вважаю, що Тете ще не показує той футбол, на який здатен. При цьому він має сильний профайл, він ментально сильна особистість, що довів матч із загребським Динамо, коли він взявся пробивати пенальті та забив найважливіший гол.

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Навіть наші легенди не взяли на себе цієї відповідальності, а він пішов до кінця. Має сильний характер, я вважаю, що в майбутньому він буде топ-футболістом. На нього ще чекає довгий шлях, сподіваюся, що наступний рік буде для нього набагато кращим за попередній.

Наші вінгери повинні забивати багато голів, чим більше вони забиватимуть, тим впевненіше ми виграватимемо чемпіонат. Кількість голів 7-го та 11-го номерів – важливий показник. Ми повинні прагнути до того, щоб обидва фланги показували хороші результати", – цитує Палкіна офіційний сайт "гірників".

У нинішньому сезоні УПЛ Тете провів 17 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та асистом.

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