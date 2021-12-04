"Коли ми програвали 0:1, було складно уявити, що буде результат 6:1. А, за великим рахунком, звичайно, гол пропустили найдурніший – за грою навіть до цього гола було чимало моментів.

Шахтар – Львів – 6:1 – відео голів та огляд матчу

З першої до останньої хвилини команда грала дуже добре та створювала дуже багато моментів. Тому, виходячи з логіки, ми мали перемагати з великим рахунком. Ми забили шість, хоч могли й десять. Моментів команда створювала насправді багато. Гра з нашого боку була дуже інтенсивною, зі швидким рухом.

Якщо проаналізувати весь чемпіонат, то Де Дзербі завжди вгадує із замінами, або у 99% випадків. Заміни хороші, всі хлопці добре увійшли до гри, багато хто відзначився. Та й, узагалі, команда грала чудово. Зрозуміло, можна аналізувати, когось виділяти, але мені здається, що саме колективні дії призвели до такого доброго, великого рахунку.

Хотілося б, звісно, ​​на зимові канікули піти на першому місці. Хлопці це чудово розуміють. Вони до останньої хвилини, останньої секунди бігли тільки з одним – щоб забити якнайбільше. Усі були на це налаштовані.

Усі хлопці добре відіграли. Мудрик визнаний гравцем матчу – він молодець, провів розкішний матч, віддав багато асистів, заробив пенальті. На матчі був присутній головний тренер збірної України Олександр Петраков. Думаю, що з усіх гравців як мінімум Мудрик повинен там бути, тому я сподіваюся, що він його викличе найближчим часом", – цитує Палкіна офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Мудрик став одним з героїв поєдинку, оформивши три асисти і заробивши пенальті.

Шахтар знищив Львів, забивши 6 голів – Мудрик повторив асистентський подвиг Мессі і заробив пенальті