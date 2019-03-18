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Палкін: Щодо Тайсона, Ісмаїлі та Марлоса були пропозиції від серйозних європейських клубів

12:20 256 Читать на русском
Палкін: Щодо Тайсона, Ісмаїлі та Марлоса були пропозиції від серйозних європейських клубів
Тайсон / фото: ФК Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін в ефірі програми "Профутбол" розповів про трансферну політику клубу.

"Тайсон і Марлос не молодіють, потрібно думати про майбутнє, як і 10 років тому ми робили акцент на молодь, її виховання, так і сьогодні. Ми йдемо в тому ж руслі, концепції, філософії, яка була і раніше.

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Сьогодні позиція клубу – Ісмаїлі, Марлос і Тайсон не продаються. У нас були пропозиції щодо всіх трьох виконавців. Але сьогодні ми на ринку поширили таку концепцію, що не продаємо, бо вони потрібні нашій команді.

Шахтар наразі не думає про придбання центральних захисників, – Палкін

Якби ми хотіли це зробити, запевняю, цю трійцю можна було б давним-давно продати. Були пропозиції з Іспанії, Італії. Це серйозні клуби. Ми відмовили, тому що вони нам потрібні", – сказав Палкін.

Теги
Шахтар Шахтар Трансфери Шахтаря Тайсон Тайсон Марлос Марлос Ісмаїлі Ісмаїлі Сергій Палкін
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