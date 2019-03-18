Палкін: Щодо Тайсона, Ісмаїлі та Марлоса були пропозиції від серйозних європейських клубів

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін в ефірі програми "Профутбол" розповів про трансферну політику клубу.

"Тайсон і Марлос не молодіють, потрібно думати про майбутнє, як і 10 років тому ми робили акцент на молодь, її виховання, так і сьогодні. Ми йдемо в тому ж руслі, концепції, філософії, яка була і раніше.

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Сьогодні позиція клубу – Ісмаїлі, Марлос і Тайсон не продаються. У нас були пропозиції щодо всіх трьох виконавців. Але сьогодні ми на ринку поширили таку концепцію, що не продаємо, бо вони потрібні нашій команді.

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Якби ми хотіли це зробити, запевняю, цю трійцю можна було б давним-давно продати. Були пропозиції з Іспанії, Італії. Це серйозні клуби. Ми відмовили, тому що вони нам потрібні", – сказав Палкін.