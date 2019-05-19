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Палкін: Шахтар вкотре підтвердив звання найкращої команди країни

19 травня 20:20 99 Читать на русском
Палкін: Шахтар вкотре підтвердив звання найкращої команди країни
Сергій Палкін / фото: ФК Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін привітав команду та вболівальників з чемпіонством.

 
Жуніор Мораєс 11’
11’ Жуніор Мораєс

"Вітаю всіх з чемпіонством і "золотим дублем". Шахтар провів чудовий сезон і у 12-ий раз у своїй історії заслужено виграв золоті медалі чемпіонату. Третій рік поспіль ми робимо "золотий дубль" і ще раз підтверджуємо звання найкращої команди країни.

Шахтар став найтитулованішим клубом незалежної України

Хочу зазначити, що це сьомий трофей за три роки для Паулу Фонсеки і його тренерського штабу – браво, прекрасна робота.

Ця перемога особливо цінна, адже сьогодні Шахтар завоював свій 34-й трофей і став найтитулованішим клубом незалежної України. Це досягнення було б неможливо без наших уболівальників. Дякую вам за підтримку і за віру в клуб. Разом ми будемо ще сильніше і досягнемо нових вершин", – написав Палкін на своїй сторінці Facebook.

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Шахтар Шахтар Зоря - Шахтар Сергій Палкін
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