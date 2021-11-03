"Відповідальна гра. Щоб продовжити грати у євротурнірах, нам потрібно вигравати двічі поспіль. Особливого вибору ми не маємо, тому потрібно налаштуватися і показати свою гру.

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Наша позиція така, що ми не підлаштовуватимемося під будь-кого, у нас своя філософія, свій стиль гри, своє бачення футболу. Ми продовжуватимемо робити те, що ми робимо. Не думаю, що Анчелотті особливо під нас підлаштовувався. Вони просто перші 15 хвилин подивилися, у що ми граємо, а потім почали грати у свій футбол.

При тому, що на Сантьяго Бернабеу йде реконструкція, на матчі буде близько 43 000 уболівальників. Викликає захоплення, як вони примудряються керувати всіма процесами з погляду безпеки, охорони та людських потоків", – сказав Палкін у коментарі YouTube-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, поєдинок між Реалом та Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 3 листопада. Початок зустрічі у Мадриді о 19:45.

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