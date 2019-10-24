Палкін: Шахтар мріє виграти Лігу чемпіонів і повернутися в Донецьк

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін розповів, як вплинув на клуб конфлікт з Росією, який змусив "гірників" покинути рідне місто.

"Для нас це був страшний сон. Коли ти втрачаєш своє рідне місто, свій стадіон, підтримку своїх уболівальників і взагалі все, це дуже важко. Фактично, ми почали все з нуля.

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Не думаю, що десь є ще один такий клуб з таким президентом. На сьогоднішній день у нас є дві мрії: виграти Лігу чемпіонів і повернутися в Донецьк", – цитує Палкіна B/R Football.

Нагадаємо, після війського конфлікту на Донбасі Шахтар переїхав у Київ. Свої матчі команда проводилва спочатку у Львові, а зараз – у Харкові.

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