Палкін: Розширенням УПЛ до 16 команд ми знищимо і Прем'єр-лігу і Першу лігу

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував можливість розширення УПЛ до 16 команд.

"Головне питання в тому, що повинні бути певні критерії, чому ми повинні розширювати лігу до 16-ти команд. Критерії – дуже прості: це спортивний результат, інфраструктура, прибутковість, думка бродкастерів з приводу цієї ситуації.

Грімм проти 16 клубів в УПЛ

Просто так розширювати лігу, грунтуючись на листі Арсенала-Київ, який хоче, щоб знову стало 16 клубів, – це просто непрофесійний підхід. До цього потрібно підходити дуже серйозно. Прем'єр-ліга повинна нести відповідальність за ці рішення, тому що вона керує Вищої лігою. Те, що буде далі – це її повна відповідальність, тому вона має бути ініціатором будь-яких рішень, які приймаються.

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На моє запитання до Арсенала-Київ, хто був ініціатором листа до Прем'єр-ліги, мені відповіли, що Грозний попросив це зробити. Це серйозне питання. Якщо ви відчуваєте, що ми готові до переходу до 16-ти команд, то покажіть критерії, чому ми повинні піти на цей крок. З боку воно виглядає, як ніби це політична гра. Комусь хтось щось обіцяв, тому всі кинулися це виконувати.

Ще раз повторюся, до цього процесу потрібно підійти дуже серйозно, тому що ми цим рішенням сьогодні знищимо і Вищу лігу, і Першу лігу. Ми просто розмиємо ці поняття – з нас буде сміятися вся Європа", – цитує Палкіна сайт телеканалів "Футбол 1/2".