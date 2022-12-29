Палкін розповів, якими критеріями керувався Шахтар при запрошенні Де Дзербі
Генеральний директор донеччан Сергій Палкін виділив три головні фактори, що сприяли приходу Роберто Де Дзербі до керма "гірників".
"Під час вибору будь-якого тренера ми маємо власні критерії. Він повинен бути мотиватором, уміти працювати з молодими футболістами та, головне, сповідувати атакувальний футбол. Це три головні фактори, яким має відповідати тренер. Де Дзербі відповідає всім трьом категоріям. І відповідає, на мою думку, на дуже високому рівні.
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Звичайно, очікування відповідають реальності. Якщо ми подивимось і проаналізуємо ці три складові, то важко собі уявити кращого мотиватора, ніж він. Про це всі говорять і всі пишуть. З точки зору атакувального футболу: якщо згадати, який футбол демонстрував Сассуоло, коли він ішов, і те, що він зараз намагається прищепити нашій команді, це теж відповідає тому, про що ми говоримо.
З будь-яким суперником Роберто прагне грати першим номером, незалежно від його рівня. Те, що він працює з молоддю, теж підкреслює його силу, його розуміння та вміння з нею працювати, адже наша політика спрямована на те, аби завжди підтягувати молодих хлопців, а він із цим чудово справляється", – цитує Палкіна офіційний сайт "гірників".
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