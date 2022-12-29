"Під час вибору будь-якого тренера ми маємо власні критерії. Він повинен бути мотиватором, уміти працювати з молодими футболістами та, головне, сповідувати атакувальний футбол. Це три головні фактори, яким має відповідати тренер. Де Дзербі відповідає всім трьом категоріям. І відповідає, на мою думку, на дуже високому рівні.

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Звичайно, очікування відповідають реальності. Якщо ми подивимось і проаналізуємо ці три складові, то важко собі уявити кращого мотиватора, ніж він. Про це всі говорять і всі пишуть. З точки зору атакувального футболу: якщо згадати, який футбол демонстрував Сассуоло, коли він ішов, і те, що він зараз намагається прищепити нашій команді, це теж відповідає тому, про що ми говоримо.

З будь-яким суперником Роберто прагне грати першим номером, незалежно від його рівня. Те, що він працює з молоддю, теж підкреслює його силу, його розуміння та вміння з нею працювати, адже наша політика спрямована на те, аби завжди підтягувати молодих хлопців, а він із цим чудово справляється", – цитує Палкіна офіційний сайт "гірників".

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