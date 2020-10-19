"Дуже важливо було виграти з великим рахунком, щоб перед виїздом до Мадрида у хлопців був чудовий настрій. Досить важливий рахунок. Я впевнений, коли команда виграє з таким рахунком, це свідчить про те, що всі зіграли добре. Створювалося чимало моментів, демонстрували гарний атакувальний футбол, багато хто з хлопців забив. Настрій – чудовий.

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Враховуючи те, що в нас пів команди було з коронавірусом, цей рахунок свідчить про те, що хлопці, які вийшли на поле, продемонстрували гарну гру. Гадаю, тренерський штаб з більшою впевненістю вирушить до Мадрида та однозначно буде впевнений у тому футболі, що демонструють гравці. Наприклад, Додо й Тете подекуди просто феєрили, показували чудовий футбол. Для мене минулої гри вони були найяскравішими. Хоча, повторюся, вся команда виглядала прекрасно.

Що очікую від матчу з Реалом? Насамперед – гарної гри, тієї, яку демонструє Шахтар. Усі ми розуміємо, куди їдемо і з ким гратимемо. Багато футболістів у нас вибули через коронавірус. Дай Боже, вони підтягнуться до матчу з Реалом. Проте ми всі розуміємо: коли хлопці близько 10 днів не тренуються, на всі 100 відсотків їм складно себе проявити. Тому просто маємо зіграти у свій футбол, щоб перед уболівальниками не було соромно, продемонструвати той футбол, у який віримо та у який граємо. Хотілося б із позитивним результатом", – цитує слова Сергія Палкіна офіційний сайт Шахтаря з посиланням на Shakhtar News.

Зауважимо, "гірники" у суботу перемогли Львів з рахунком 5:1. Вже у середу, 21 жовтня, на них чекає непростий поєдинок з Реалом у ЛЧ на виїзді. Початок о 19:55.

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