"Я багато разів спілкувався з Мудриком відтоді, як виникла ця проблема з допінгом. Він не розуміє, як це могло статися. Він не має жодного уявлення.

Мудрик може продовжити кар'єру в Туреччині – відомий тренер зацікавлений у трансфері українця

Саме тому його адвокати організували перевірку на детекторі брехні, яку він успішно пройшов. Це буде частиною доказів того, що він не мав наміру вживати щось заборонене. Мудрик чітко заявив, що не винен у позитивному тесті. Тепер потрібно з’ясувати, як це сталося і хто причетний. Його адвокати працюють над цим.

Результатів проби B досі немає, тому ситуація залишається невизначеною. Ніхто не знає, що сталося. Я бажаю Мудрику всього найкращого – він високопрофесійний футболіст і дуже хороша людина. Його потрібно підтримати.

Шахтар також має у цьому особисту зацікавленість. Існують бонуси від його переходу в Челсі, які залежать від його виступів. Якщо він не грає, це створює для нас проблеми, адже ми можемо втратити до 30 мільйонів євро.

Отже, Шахтар, Челсі та Мудрик – ми в одному човні. Усі підтримуємо Мудрика і сподіваємося, що найближчим часом йому дозволять продовжити грати у футбол", – сказав Палкін для GiveMeSport.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Михайло Мудрик провів 15 матчів за лондонський клуб, забив 3 голи та віддав 4 асисти. У грудні 2024 року стало відомо про провалений допінг-тест українського футболіста – гравцеві загрожує дискваліфікація до чотирьох років.

"Мельдоній – чудовий препарат": Мудрик чекає на бан, Усик готовий до бою – інтерв’ю з професором і знавцем допінгу