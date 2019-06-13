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Палкін розповів про зміни у тренерському штабі Шахтаря після призначення Каштру новим наставником клубу

06:30 1494 Читать на русском
Палкін розповів про зміни у тренерському штабі Шахтаря після призначення Каштру новим наставником клубу
Луїш Каштру та Сергій Палкін / Фото ФК Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін зізнався, хто увійде в тренерський штаб нового наставника "гірників" Луїша Каштру.

"У нас залишається тренер воротарів, який був в штабі Фонсеки. Він виявив бажання продовжити працювати в нашому клубі, ми цьому раді.

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Луїш Каштру приводить із собою двох асистентів: тренера з фізпідготовки і аналітика. Ось і весь тренерський штаб", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, португальський фахівець підписав контракт з донецьким клубом на 2 сезони.

За підсумками минулого сезону Шахтар тріумфував в УПЛ, а також завоював Кубок України.

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Сергій Палкін Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру
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