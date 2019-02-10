Палкін розповів про перспективи в Шахтарі Бондаря та Чоботенка

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін поділився думками щодо Валерія Бондара та Сергія Чоботенка, які провели з основною командою тренувальні збори.

"Тренерський штаб задоволений їхніми виступами. І це найголовніше. Певна перспектива є.

Сікан орендований Маріуполем, – ЗМІ

Хлопцям необхідно отримувати ігрову практику. Найкраще задіювати футболіста на піку. Тому, найімовірніше, хлопці гратимуть, і коли вони розкриються – ми їх запросимо в команду", – розповів Палкін у коментарі Футбол 1.

Відзначимо, що Сергій Чоботенко першу половину сезону 2018/19 провів в оренді в Маріуполі (13 матчів у всіх турнірах), а Валерій Бондар у чемпіонаті дублерів (15 поєдинків, 1 гол).