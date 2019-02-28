Палкін розповів, чому Шахтар не купує захисників попри проблеми в обороні

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заспокоїв вболівальників "гірників", які занепокоєні грою команди в обороні.

"Чому Шахтар підписує гравців атакувального штибу, забуваючи про виконавців в оборону? Скажімо так, у вболівальників виникли певні питання, коли ми пропускали від Айнтрахта. Але я хочу звернути увагу на те, що пропускає або програє уся команда.

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Якби провина була лише на центральних захисниках, вони коштували б по 100 мільйонів. Всі атакують і всі обороняються. Тепер конкретно про нашу захисну лінію. Так, пішов Ракицький, але на його місце є Матвієнко. Ми вважаємо, що в майбутньому це один з найсильніших центральних захисників Європи. Микола володіє всіма якостями: швидкість, техніка, початок атаки, хороше читання гри, а головне – у нього світла голова.

А індивідуальні помилки допускають всі, будь-який центральний захисник світу. Найважливіше – як над ними працювати. Дотримуючись цієї ж логіки: в кожному матчі наша атакувальна лінія теж припускається помилок, і якщо ми будемо аналогічно реагувати, то кожні півроку нам потрібно змінювати усю атакувальну лінію. Тому наше питання в тому, щоб працювати над індивідуальними помилками і командними діями, і все буде добре", – передає слова Палкіна прес-служба "гірників".

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