"У нього трохи більш ніж за півроку закінчувався контракт – природно, вирішили його продовжити. Розмовляли з тренерським штабом, з Даріо, з президентом, і всі підтримали ідею, що однозначно ще на два роки нам Тарас потрібен. Тому ухвалили таке рішення й підписали контракт.

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Він однозначно легенда: у клубі понад 10 років, провів 352 матчі, капітан команди. Для мене всі ці титули – дуже важливо, проте найголовніше, що він – професіонал. Для нашої команди, де чимало молодих футболістів, це дуже важливо, надто в тренувальному процесі. Вони дивляться на легенд, на тих, хто вже багато відіграв у клубі, і переймають досвід. Для нас дуже важливо, що Тарас для них – ідеал, що вони всі рівняються на нього. Окрім футбольних питань Тарас ще закриває виховні та освітні, що дуже і дуже важливо в таких колективах.

Гадаю, до трійки (найкращих центральних півзахисників протягом усієї історії Шахтаря – Футбол 24) він однозначно входить – стільки років грає за Шахтар, стільки матчів проводить. Я вважаю, однозначно. І наше рішення продовжити контракт, за великим рахунком, ще один доказ того, як ми його оцінюємо", – цитує функціонера офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, напередодні Тарас Степаненко поставив підпис під угодою із "гірниками" на 3 роки. Кольори Шахтаря він захищає з 2010 року.

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