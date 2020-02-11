Палкін: Пятов на даний момент є капітаном Шахтаря

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін першим з табору "гірників" прокоментував інформацію про зміну капітана в команді.

"Наразі капітаном Шахтаря є Андрій Пятов. А далі буде видно", – цитує Палкіна сайт телеканалів Футбол.

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Нагадаємо, після відходу з Шахтаря Даріо Срни капітаном команди став Тайсон. Але у товариських матчах на цьогорічних зимових тренувальних зборах капітанська пов'язка була в Андрія Пятова. Щодо Тайсона, то бразилець протягом кількох останніх місяців неодноразово натякав на своє бажання покинути Шахтар.

До слова, у грудні 2019 року Тарас Степаненко розкритикував Тайсона за навмисне отримання жовтої картки та пропуск важливого матчу. Бразилець не забарився з відповіддю, порадивши звернути увагу на власні помилки.

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