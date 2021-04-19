Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, що вже встиг привітати брата президента киян з чемпіонством в УПЛ.

Шахтар поступився Динамо (0:1), що майже унеможливило чемпіонство "гірників" у поточному сезоні. З цим, схоже, вже й змирилось керівництво донеччан, зокрема Сергій Палкін.

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"Я привітав Григорія Суркіса з чемпіонством. Він ніби не причетний до Динамо, а по факту – причетний, я думаю. Звісно, він прийняв мої вітання", – зізнався генеральний директор Шахтаря в ефірі програми Великий Футбол.

Зауважимо, завдяки перемозі Динамо збільшило перевагу над "гірниками" на вершині турнірної таблиці до 10 очок. Вже у наступному турі – в матчі з Інгульцем – команда Мірчі Луческу може оформити дострокове чемпіонство.

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