Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився емоціями від перемоги "гірників" над Ренном у Лізі Європи.

"З неймовірною перемогою вас над Ренном та виходом до наступного раунду Ліги Європи УЄФА!

Йовічевіч – про вихід Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи: "Це не демагогія, не порожні слова, що ми граємо за Україну"

Це перемога для всієї України, для кожного, хто вірить у нашу велику перемогу у боротьбі за незалежність! Слава Україні!" – написав Палкін на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що Шахтар поступився Ренну в додатковий час (1:2), але переміг в серії пенальті. Головним героєм став Анатолій Трубін, який відбив три пенальті в післяматчевій серії.

Шахтар у серії пенальті здолав Ренн і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи – автогол врятував "гірників", Трубін став героєм