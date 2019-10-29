Палкін пояснив, чого не вистачає Шахтарю для перемоги в Лізі чемпіонів

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін оцінив перспективи "гірників" у головному турнірі Європи.

"Якщо провести аналогію з Аяксом, при тому, що вони не виграли Лігу чемпіонів, але як вони грали і до якої стадії дійшли, у мене мрія – повторити їхній шлях. Я вірю, що у нас це повинно вийти. Ось в цей напрямок вірю найбільше.

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За Аякс вболівала вся Європа. По-перше, вони показували шикарний футбол; по-друге – всі розуміли, що це не топ-клуб, без мільярдів. Підтримка була шикарна і багато років ще будуть пам'ятати про цей Аякс, навіть при тому, що вони не виграли. Але, з точки зору бренду – це дуже сильний сплеск для них.

Чого не вистачає Шахтарю, щоб виграти ЛЧ? Перш за все, у нас з амстердамцями різні чемпіонати. Аякс – виняток з правил. Мені хочеться, щоб ми стали цим винятком. Якщо йти за правилами, то це неможливо зробити. Рівень чемпіонату, фінансів, бажання футболістів приходити до нас, дуже багато "але". Вони не дозволяють зробити те, що регулярно відбувається в Лізі чемпіонів.

Аякс – це інша історія і ми хочемо її повторити. Всі для цього працюють. Якщо говорити про нашу команду, то найголовніше, що є – синергія. Між президентом, менеджментом клубу, командою, головним тренером. Нам вдалося досягти такої атмосфери, коли кожен розуміє, що робить і ніхто не рве в різні боки. Це головне, що дозволяє нам досягати успіху", – розповів Палкін в інтерв'ю каналу Футбол.

Нагадаємо, у минулому сезоні Ліги чемпіонів Шахтар закінчив свої виступи на стадії групового етапу.

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