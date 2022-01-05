Наставник "гірників" Роберто Де Дзербі неодноразово відкрито говорив, що команді необхідне підсилення. Сергій Палкін запевнив, що робота в цьому напрямку триває.

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"Зараз перебуваємо у переговорах щодо придбання нових футболістів. Але трансферне вікно ще навіть не відкрите, тому пізніше буде більше інформації. Розглядаємо і європейські чемпіонати теж", – сказав Палкін в інтерв'ю клубній прес-службі.

Нагадаємо, на зимову перерву Шахтар пішов, перебуваючи на першому місці в турнірній таблиці УПЛ. У Лізі чемпіонів команда Роберто Де Дзербі стала останньою у своєму квартеті й залишилася без єврокубкової весни.

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