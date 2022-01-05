Палкін підтвердив, що Шахтар веде переговори щодо купівлі нових футболістів для Де Дзербі
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін висловився про трансферні плани клубу.
Наставник "гірників" Роберто Де Дзербі неодноразово відкрито говорив, що команді необхідне підсилення. Сергій Палкін запевнив, що робота в цьому напрямку триває.
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"Зараз перебуваємо у переговорах щодо придбання нових футболістів. Але трансферне вікно ще навіть не відкрите, тому пізніше буде більше інформації. Розглядаємо і європейські чемпіонати теж", – сказав Палкін в інтерв'ю клубній прес-службі.
Нагадаємо, на зимову перерву Шахтар пішов, перебуваючи на першому місці в турнірній таблиці УПЛ. У Лізі чемпіонів команда Роберто Де Дзербі стала останньою у своєму квартеті й залишилася без єврокубкової весни.
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