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Палкін озвучив цілі Шахтаря після розгромної поразки від Інтера

16:01 - Читать на русском
Палкін озвучив цілі Шахтаря після розгромної поразки від Інтера
Інтер – Шахтар – 5:0 / ФК Шахтар

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін підбив підсумки євросезону для донецької команди.

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"На жаль, вчора ми закінчили виступ у Лізі Європи. Незважаючи на неприємну поразку, я хочу подякувати головному тренеру Луїшу Каштру, його тренерському штабу і всім гравцям за цей сезон. Була проведена чудова робота.

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Втретє у своїй історії ми вийшли у півфінал єврокубків. Вважаю, що в наших непростих умовах – це велике досягнення. Вдалий виступ дозволив набрати нам додаткові очки у клубний рейтинг України – це також великий плюс цієї єврокубкової кампанії.

В індивідуальному рейтингу найкращих клубів Європи Шахтар піднявся на 12 сходинку – це найкращий результат за всі роки наших виступів. Крім того, у більшості матчів нам вдавалося демонструвати яскравий, атакувальний, видовищний футбол, який, впевнений, подобається уболівальникам.

Важливо відзначити, що у нас багато молодих гравців, які отримали неоціненний досвід виступів на найвищому рівні і які стануть кістяком нашої команди в майбутньому. Попереду новий сезон, багато роботи і я з величезним оптимізмом дивлюся в майбутнє. Наші цілі незмінні: перемагати у кожному матчі, зберігаючи вірність нашому атакувальному стилю", – написав Палкін на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, у матчі 1/2 фіналу Ліги Європи "помаранчево-чорні" з розгромним рахунком поступились віце-чемпіону Італії (0:5) і не змогли пробитись у фінал турніру.

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Інтер – Шахтар: Каштру назвав переломний момент півфіналу Ліги Європи
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Теги
Інтер - Шахтар Шахтар Шахтар Інтер Інтер Ліга Європи Сергій Палкін Луїш Луїш Каштру
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