Палкін озвучив цілі Шахтаря після розгромної поразки від Інтера

"На жаль, вчора ми закінчили виступ у Лізі Європи. Незважаючи на неприємну поразку, я хочу подякувати головному тренеру Луїшу Каштру, його тренерському штабу і всім гравцям за цей сезон. Була проведена чудова робота.

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Втретє у своїй історії ми вийшли у півфінал єврокубків. Вважаю, що в наших непростих умовах – це велике досягнення. Вдалий виступ дозволив набрати нам додаткові очки у клубний рейтинг України – це також великий плюс цієї єврокубкової кампанії.

В індивідуальному рейтингу найкращих клубів Європи Шахтар піднявся на 12 сходинку – це найкращий результат за всі роки наших виступів. Крім того, у більшості матчів нам вдавалося демонструвати яскравий, атакувальний, видовищний футбол, який, впевнений, подобається уболівальникам.

Важливо відзначити, що у нас багато молодих гравців, які отримали неоціненний досвід виступів на найвищому рівні і які стануть кістяком нашої команди в майбутньому. Попереду новий сезон, багато роботи і я з величезним оптимізмом дивлюся в майбутнє. Наші цілі незмінні: перемагати у кожному матчі, зберігаючи вірність нашому атакувальному стилю", – написав Палкін на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, у матчі 1/2 фіналу Ліги Європи "помаранчево-чорні" з розгромним рахунком поступились віце-чемпіону Італії (0:5) і не змогли пробитись у фінал турніру.

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