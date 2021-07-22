"Якщо ми прагнемо демонструвати гарний футбол у Лізі чемпіонів, природно, повинні вигравати й проходити таких суперників. Можемо постійно гадати, хто кращий і хто гірший, однак питання в тому, що ми маємо бути впевненими у своїх силах і показати той футбол, заради якого всі сьогодні працюємо, з урахуванням нового тренерського штабу й футболістів, які прийшли до нас.

Шахтар оголосив заявку на УПЛ – без Мораєса і двох "списаних" українців

У Генка є кілька топових футболістів, команда досить серйозна, недооцінювати її не можна. При цьому ми повинні демонструвати свій футбол, гарну гру та проходити далі. Чи спілкувались з Де Дзербі стосовно суперника? Кваліфікація Ліги чемпіонів – це досить серйозна подія. Поділилися думками, і вони збігаються. Якщо ми прагнемо про себе заявити в Лізі чемпіонів, то повинні грати на максимумі, при цьому поважати суперника й розуміти, що легких і прохідних матчів не буде.

Повинні потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів – це головне завдання. Усі концентруються саме на цьому напрямі. Далі буде видно, адже все залежить і від суперників, і від ситуації. А на сьогодні тільки таке завдання", – поділився Палкін у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

До слова, перший поєдинок проти Генка відбудеться 3 серпня, а матч-відповідь запланований на 10 серпня.

Шахтар – Оболонь: нищівна перемога з феєрією Соломона – Де Дзербі знайшов лідера, гібридна система під ліміт