Генеральний директор донеччан Сергій Палкін має амбітні плани на цей рік.

"Головна мета на 2022-й – серйозно заявити про себе в Лізі чемпіонів. Звісно, виграти чемпіонат України, це навіть не обговорюється", – коротко резюмував Палкін в інтерв'ю прес-службі клубу.

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Цього сезону "гірники" вже розпрощались із єврокубками, посівши четверте місце у групі найпрестижнішого європейського турніру з Реалом, Інтером та Шерифом.

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