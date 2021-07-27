"Хлопці дуже гарно відіграли – і Марлон, і Траоре, і Педрінью. Траоре забив важливий для себе гол у першому офіційному матчі. Одна справа, коли забиваєш у товариському, а у офіційному – це дуже важливо. Педрінью провів відмінну гру, стадіон навіть у якийсь момент аплодував йому.

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Марлон теж був на висоті – усі наші атакувальні дії починалися з нього. Одразу видно його головну роль у команді, навіщо він нам був потрібен. Узагалі, вся команда в перші 80 хвилин зіграла відмінно. Вітаю команду і тренерів з першою офіційною перемогою! Сподіваюся, так триватиме й далі", – поділився Палкін у інтерв'ю Shakhtar News.

Нагадаємо, Шахтар стартував перемогою над Інгульцем (2:1), а один із голів "гірників" забив Лассіна Траоре.

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