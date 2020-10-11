"У минулому сезоні Шахтар знову довів, що є лідером українського футболу. Уже вчетверте поспіль і в 13-й раз в історії команда виграла золоті медалі чемпіонату. У філософії нашого клубу закладені цілі створювати тренди, розвиваючи футбольну культуру в країні. І нам вдається робити це рік за роком завдяки системному підходу, правильно обраній стратегії, плануванню та злагодженій роботі на всіх напрямках.

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Шахтар став чемпіоном України з рекордним відривом від другого місця. Вже з перших турів своєю переможною серією команда показала, що готова домогтися максимального результату. Разом з тим склад не так давно поповнився новими футболістами, які вже в цьому сезоні разом з більш досвідченими гравцями робили великий внесок у перемоги.

Наші амбіції – це розвиток молодих футболістів, вихованців Академії. Деякі з них вже виступають у першій команді, а молодші випускники до зупинки сезону лідирували в чемпіонатах України U-21 і U-19", – розповів Палкін у звіті, який опублікував офіційний сайт Шахтаря.

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