"Реакція СК Дніпро-1 на перехід Йовічевіча у Шахтар? Вони нас намагаються перевести на емоційний контекст: "Ви переманили" і так далі. А як ви собі уявляєте вибір головного тренера у клубі? Класичний варіант: ти приходиш і кажеш, що є перший варіант, другий та третій. Ми проаналізували три варіанти та обрали цей. Вийшли на контакт з усіма трьома потенційними варіантами.

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Перше питання, чи хоче у нас тренер працювати. Друге питання – що з контрактом. Кожен тренер, особливо іноземець, має своїх юристів. Юрист тренера сказав, що можна підписувати контракт із Шахтарем. Ми сіли та підписали. Вони у СК Дніпро-1 починають говорити, що він пішов за правилом ФІФА 7. Там взагалі жодного відношення до ФІФА 7 і близько не було. Вони навіть не розуміють, як усе це працює.

Якщо є намір піти по ФІФА 7, то футболіст чи тренер повинен написати листа до клубу, з якого він йде, повідомити про те, що він припиняє контракт на основі цього правила. Тільки тоді це працюватиме. Нехай СК Дніпро-1 покаже папір, що Йовічевіч пішов за цією статтею ФІФА.

Це все емоції. І нашого тренера можуть запросити кудись. У нас був Фонсека, вже збори мало не починалися, але вийшла Рома. Фонсека сказав, що хоче піти. У нас був із ним 3-річний контракт. Я міг його не відпустити. Але розумію, що якщо серце тренера вже не тут, то як би ти його не вмовляв і гроші не додавав – головою він уже там. У СК Дніпро-1, на мою думку, повинні зрозуміти цей момент", – поділився Палкін у інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Йовічевіч зі скандалом покинув СК Дніпро-1, приєднавшись до Шахтаря, хоча дніпряни мали опцію продовження контракту з фахівцем.

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