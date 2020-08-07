Палкін назвав завдання Шахтаря у Лізі Європи

"Важаю, Шахтар має виходити до півфіналу. За грою, яку демонструвала команда в протистоянні з Вольфсбургом, ми цього, на мій погляд, заслуговуємо. Грали відмінно. Демонстрували атакувальний, гарний футбол. Таке відчуття, що все було розписано, як по нотах. Дай Боже, аби таку цілісність ми зберегли і в матчі з Базелем.

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Ми вже досить давно граємо з малою кількістю вболівальників на стадіонах і адаптувались. До того ж усі команди в рівних умовах. Насамперед, слід бути дуже зосередженими, діяти обережно й намагатися контролювати перебіг гри. Адже коли дістаєшся стадії 1/4 фіналу, будь-яка найменша помилка може призвести до футбольної трагедії", – цитує Палкіна прес-служба донеччан.

Нагадаємо, Шахтар в 1/4 фіналу Ліги Європи зіграє проти Базеля. Матч відбудеться вже 11 серпня о 22:00. Нагадаємо, що решта матчів турніру пройдуть у форматі фіналу восьми, який відбудеться в Німеччині.

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