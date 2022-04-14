"Я, з одного боку, їх розумію, а з іншого боку, ставлюся до цього погано. Погано тому, що Шахтар багато всього для них зробив.

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І можна було б віддати данину того, що йде війна, щоб якось допомогти, і цей місяць присвятити тому, щоби відіграти ці контрольні матчі.

З іншого боку, я розумію, що це не їхня війна, у них девіз: "Моя хата скраю, мені це не треба". Тому маємо те, що маємо. Це було передбачувано. Я особливо не розраховував, що хтось із них приїде і підтримуватиме нас. Єдиний бразилець, який дав згоду і має бути найближчим часом – це Марлон", – сказав Палкін у програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, Шахтар вже встиг провести перший поєдинок в рамках благодійного турне, в якому мінімально поступився грецькому Олімпіакосу. Наступний матч "гірників" запланований на 14 квітня – суперником українців стане польська Лехія. Початок зустрічі о 20:30.

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