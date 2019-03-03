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Палкін назвав відсоток, який Греміо отримає від перепродажу Тете

23:22 127 Читать на русском
Палкін назвав відсоток, який Греміо отримає від перепродажу Тете
Тете (справа) / ФК Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, скільки відсотків отримає Греміо від перепродажу вінгера Тете.

"Греміо хотів отримати відсоток від перепродажу. Вони відчували, що Тете – талановитий, перспективний футболіст. У контракті є пункт про те, що Греміо отримає 15% від перепродажу футболіста", – сказав Палкін програмі Великий Футбол.

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Нагадаємо, Шахтар підписав бразильського вінгера Тете за 15 млн євро, а клаусула гравця складає 150 млн євро.

Теги
Греміо Греміо Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Тете Тете Шахтар Шахтар Сергій Палкін Трансфери
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