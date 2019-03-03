Палкін назвав відсоток, який Греміо отримає від перепродажу Тете

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, скільки відсотків отримає Греміо від перепродажу вінгера Тете.

"Греміо хотів отримати відсоток від перепродажу. Вони відчували, що Тете – талановитий, перспективний футболіст. У контракті є пункт про те, що Греміо отримає 15% від перепродажу футболіста", – сказав Палкін програмі Великий Футбол.

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Нагадаємо, Шахтар підписав бразильського вінгера Тете за 15 млн євро, а клаусула гравця складає 150 млн євро.