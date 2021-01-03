"Хто із клубів УПЛ вразив мене найбільше? Я віддаю перевагу Десні. Хороший, грамотний тренер, грає в хороший футбол, живе клубом, результат показує хороший. Це відбувається, оскільки у них хороший президент, який обожнює футбол, намагається вкладати в футбол, постійно на зв'язку з командою, вболіває за клуб. Все в сукупності воно дає результат.

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Що можу сказати про Зорю і Скрипника? Скрипник – для нашого чемпіонату це топ-тренер. Ми повинні бути щасливими, що такий тренер перебуває в чемпіонаті України, дає результат із Зорею. Так, в якийсь момент вони просіли, але зараз вони грають добре. Зоря і Десна битимуться за 3-е місце", – зазначив Палкін у інтерв'ю клубному телеканалу Шахтаря.

Слід додати, що Десна посідає третє місце у поточному розіграші УПЛ, маючи в активі 23 пункти. Зоря із 20 очками розташувалась на четвертій сходинці.

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