"Тете? Ми також вгадали з Соломоном, Маркосом Антоніо, Майконом, Додо. Часом потрібні певні обставини, щоб футболіст розкрився. Їх дуже-дуже багато. Часом зміни можуть впливати на рівень футболіста в конкретно взятий час.

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Але якщо розтягнути все це в процесі, я впевнений, що всі вони досягнуть результату. Час перекриє всі шорсткості, які зустрічаються. У нас є величезне бажання їм допомогти, це ж наші інвестиції. Тренерський штаб робить все, щоб це виходило. Нам пощастило, що Каштру вміє працювати з молодими футболістами.

У нас же стратегія проста – ми беремо молодих хлопців і доводимо їх до топ-рівня. Додо ми віддали в його клуб в Португалії. Він побув у Каштру сезон, він його знав. Він грав собі, а сьогодні щодо нього і Баварія виходила, і інші клуби цікавляться. Думаю, він один з перших, хто піде за великі гроші", – зазначив Палкін у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Додо приєднався до Шахтаря взимку 2018 року та переходив у Віторію Гімараєш на правах оренди на сезон 2018/19. У поточному сезоні захисник провів 17 матчів у складі "гірників", відзначившись голами та 2 асистами.

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