Палкін назвав літнього новачка, у якого Шахтар повірив ледь не одразу
Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін оцінив літні придбання клубу, виділивши форварда Лассіну Траоре.
"Ми вірили в те, що Траоре реалізовуватиме всі свої моменти і даватиме результат. Звичайно, задоволені всіма придбаннями, тому що головна відповідь полягає в тому, грають вони чи ні.
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Сьогодні вони – гравці основи, і це відповідь на всі запитання. Коли казати конкретно про Траоре, то хлопець забиває майже в кожній грі. Це дуже важливо для нас і для нього. Гадаю, далі кількість реалізованих моментів буде більшою", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.
До слова, Лассіна Траоре перебрався в Україну з Аякса за 10 мільйонів євро. 20-річний нападник у 6 матчах вже встиг записати до свого активу 4 забиті м'ячі.
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