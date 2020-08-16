toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ДИНАМО ІНТЕР - ШАХТАР СЕВІЛЬЯ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Палкін назвав несподіваний компонент, у якому Шахтар кращий за Інтер

16 серпня 23:50 - Читать на русском
Палкін назвав несподіваний компонент, у якому Шахтар кращий за Інтер
Сергій Палкін / Фото з відкритих джерел

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін зробив відверту заяву перед півфіналом Ліги Європи проти підопічних Конте.

 

"Команда в гарному настрої. Говорив з деякими футболістами: вони хочуть, аби матч розпочався якнайшвидше. Якби зараз їм сказали грати, вони б вийшли і вже грали. Настрій чудовий, атмосфера відмінна. Чекаємо на матч.

Інтер – Шахтар: Палкін назвав умови, за яких донеччани мають шанс вийти у фінал Ліги Європи

Ми спокійні. Усі команди, які дісталися півфіналу, сильні. Завтра на нас чекає складний матч. Проте я запевняю вас: він буде складний як для нас, так і для Інтера. При цьому, я вважаю, ми демонструємо більш красивий і атакувальний футбол, ніж Інтер. У цьому, як мені здається, наш плюс", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, поєдинок між Інтером і Шахтарем відбудеться в німецькому Дюссельдорфі вже завтра, 17 серпня. Початок матчу о 22:00.

Конте в Інтері розбудив гіганта, але не всі проблеми вирішені – чого боятися Шахтарю у півфіналі Ліги Європи

blog_ava
Ліга чемпіонів 2019/20: визначились пари півфіналістів турніру
16 серпня
11938
Теги
Сергій Палкін Інтер - Шахтар Шахтар Шахтар Ліга Європи
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
44
хв
Інтер
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?