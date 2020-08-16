Палкін назвав несподіваний компонент, у якому Шахтар кращий за Інтер

"Команда в гарному настрої. Говорив з деякими футболістами: вони хочуть, аби матч розпочався якнайшвидше. Якби зараз їм сказали грати, вони б вийшли і вже грали. Настрій чудовий, атмосфера відмінна. Чекаємо на матч.

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Ми спокійні. Усі команди, які дісталися півфіналу, сильні. Завтра на нас чекає складний матч. Проте я запевняю вас: він буде складний як для нас, так і для Інтера. При цьому, я вважаю, ми демонструємо більш красивий і атакувальний футбол, ніж Інтер. У цьому, як мені здається, наш плюс", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, поєдинок між Інтером і Шахтарем відбудеться в німецькому Дюссельдорфі вже завтра, 17 серпня. Початок матчу о 22:00.

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