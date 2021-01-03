Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, хто з українських грандів стежить за станом газону на НСК Олімпійський.

"Зараз ми контролюємо процес обробки й догляд за полем. У нас були ці лампи, які служать для росту трави, ми їх віддали Олімпійському. Вони зараз разом складають такий комплекс, який допомагає траві рости.

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З точки зору управління, підтримання газону в нормальному стані – ми це взяли на себе, тому що наш агроном є одним з найкращих фахівців у Східній Європі по полях, він знає свою справу і вже тисячу разів на практиці це показував. Ми йому довіряємо й Олімпійський йому довіряє.

Поле вимагає серйозного ремонту, навіть заміни, тому що проходить багато матчів: збірна, Динамо, Шахтар і інші клуби УПЛ теж залучають цей стадіон. Тому потрібні зміни", – зазначив Палкін у інтерв'ю клубному телеканалу Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" змінили місце проведення домашніх поєдинків з Харкова на Київ ще в середині минулого сезону. Основною причиною такого рішення стала відсутність вболівальників через пандемію коронавірусу.

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