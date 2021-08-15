"Вважаю, на 60–70% гра команди змінилась. Сьогодні чітко видно ідею головного тренера. Футболісти намагаються слідувати за нею. Можливо, у деяких моментах не виходить, проте це досить довгий шлях.

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Навчитися грати у футбол, який проповідує наш тренер, досить складно. Його потрібно доводити до автоматизму, і кожен футболіст мусить уміти це робити, незалежно від того, грає він в основі чи перебуває на лавці запасних. Коли ми цього досягнемо, гадаю, усі поєдинки будуть набагато легшими", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

До слова, найближчу зустріч "гірники" проведуть 17 серпня проти Монако – це буде перший поєдинок плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, матч-відповідь запланований на 25 серпня.

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